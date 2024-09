Neymar já ganhou R$ 4,5 bi com futebol; conheça os 10 jogadores mais ricos

O português do Al-Nassr lidera o ranking dos atletas que mais dinheiro ganharam na carreira, com faturamento de US$ 1,485 bilhão (pouco mais de R$ 8,1 bilhões). Já o camisa 10 do Inter Miami, que aparece logo na sequência, tem US$ 1,340 bilhão (R$ 7,3 bilhões) arrecadado em pagamentos.

Uma curiosidade da lista é que nove dos dez jogadores que mais grana faturaram com futebol já passaram dos 30 anos (a exceção é Kylian Mbappé, quarto colocado). Outra é que dois integrantes do top 10 estão atualmente desempregados: os espanhóis Sergio Ramos e Andrés Iniesta.

Jogadores em atividade que mais ganharam dinheiro durante a carreira*

1 - Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): US$ 1,485 bilhão

2 - Lionel Messi (ARG, Inter Miami): US$ 1,340 bilhão

3 - Neymar (BRA, Al-Hilal): US$ 825,5 milhões

4 - Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid): US$ 396 milhões

5 - Karim Benzema (FRA, Al-Ittihad): US$ 293,8 milhões

6 - Mohamed Salah (EGI, Liverpool): US$ 228 milhões

7 - Andrés Iniesta (ESP, sem clube): US$ 223,6 milhões

8 - Sergio Ramos (ESP, sem clube): US$ 200,9 milhões

9 - Luis Suárez (URU, Inter Miami): US$ 199,3 milhões

10 - Robert Lewandowski (POL, Barcelona): US$ 194,7 milhões

*Faturamento mínimo de cada jogador desde o primeiro contrato profissional, de acordo com levantamento produzido a partir das listas anuais da revista "Forbes"