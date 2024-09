Como Messi financiou início de carreira de destaque do Corinthians

Disputa com Coronado

Apesar de vestir a mesma camisa 10 de Messi e de já ter dado sete passes para gol nesta temporada, Garro não tem mais um posto de titular absoluto do Corinthians.

O argentino tem se revezado com Igor Coronado como principal responsável pela criação alvinegra. Por isso, começou no banco nos dois jogos do confronto contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em compensação, foi escalado desde o começo nas últimas 11 rodadas do Brasileirão.

A torcida tem cobrado de Ramón Díaz que utilize Garro e Coronado juntos. No entanto, o técnico tem resistido bravamente ao clamor popular e só testa essa alternativa com as partidas já em andamento, nunca na escalação inicial.

Renascimento corintiano

Depois de gastar pesado na última janela de transferências, com a chegada de reforços do porte do astro holandês Memphis Depay e do também atacante peruano André Carrrillo, o Corinthians começou a dar sinais de reação na temporada.