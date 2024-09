Novo lateral da seleção era banco na Espanha e só deu 2 assistências no ano

No Lyon, o novo jogador da seleção tem atuado um pouco mais adiantado do que estava acostumado. Como o técnico Pierre Sage tem armado o time com três zagueiros, o brasileiro tem feito o papel de ala pela esquerda, não de lateral.

Mas, mesmo em uma função mais ofensiva, Abner ainda tem contribuído pouco com o ataque. Ele continua sem fazer gols e também não deu nenhuma assistência. O Lyon tampouco tem ajudado: só ganhou um jogo, conquistou quatro dos 15 pontos que foram colocados em jogo e está à beira da zona de rebaixamento.

Agora ou nunca

Ainda sem conseguir convencer nas eliminatórias, ainda que esteja dentro da zona de classificação para a Copa-2026, a seleção tem nesta Data Fifa uma oportunidade de ouro para começar a reconquistar o torcedor.

Afinal, os dois compromissos de outubro são justamente contra as equipes de pior desempenho no qualificatório sul-americano até o momento.

Primeiro, o Brasil encerra sua participação no primeiro turno das eliminatórias contra o vice-lanterna Chile (cinco pontos), no 10, em Santiago. Cinco dias depois, abre o returno frente ao Peru (três pontos), no Mané Garrincha, em Brasília.