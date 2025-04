Lembra dele? Vencedor da Champions-2001 é ameaça ao São Paulo na Liberta

Quando Roque Santa Cruz ganhou seu título de Liga dos Campeões da Europa, alguns dos seus adversários desta noite, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, não haviam sequer nascido.

Damián Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho, Lucas Ferreira e Matheus Alves são alguns dos jogadores do São Paulo que vieram ao mundo depois de 23 de maio de 2001, quando o centroavante paraguaio assistiu do banco de reservas à vitória nos pênaltis do seu Bayern de Munique sobre o Valencia, na final do torneio interclubes mais badalado do planeta.

Aos 43 anos e em sua 29ª temporada como profissional, o centroavante paraguaio ainda é uma opção de ataque importante para o Libertad, atual campeão do Torneio Apertura do Paraguai e que lidera novamente a competição neste ano.