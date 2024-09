'Gigante adormecido' ameaça Fla na Libertadores gastando nem 15% do rival

"Gigante adormecido" do futebol sul-americano, o Peñarol virou uma ameaça à permanência do Flamengo na Copa Libertadores-2024 mesmo gastando menos de 15% da folha salarial do adversário desta noite.

A equipe uruguaia, que já foi campeã continental em cinco oportunidades, mas atualmente amarga um jejum de 37 anos no torneio, gasta algo em torno de US$ 800 mil mensais (R$ 4,4 milhões) com a manutenção do seu elenco profissional.

No Flamengo, esse dinheiro seria suficiente apenas para pagar a comissão técnica de Tite e o salário de um dos seus jogadores mais caros, como Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Gabigol.