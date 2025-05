Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF pela segunda vez desde que chegou ao cargo. A decisão foi causada por uma assinatura supostamente falsa de um dos vice-presidentes da entidade, o Coronel Nunes, em um acordo que dava poder ao baiano.

A decisão do afastamento foi da Justiça do Rio, tomada pelo desembargador Gabriel Zefiro.

Quem fica no comando da CBF com a missão de convocar eleições é o vice-presidente Fernando Sarney. Ele foi um dos que entraram com petições na Justiça durante as últimas semanas para tirar Ednaldo do poder.