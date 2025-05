Filho de Sarney e ex-membro Fifa: Quem é o vice de Ednaldo que assume a CBF

Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, vai assumir a cadeira de Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência da entidade por decisão da Justiça do Rio.

Filho de Sarney e ex-membro da Fifa

O vice da CBF é filho do 31º presidente da República José Sarney, que ficou no Governo no período pós-ditadura, entre 1985 e 1990.

Fernando Sarney é vice-presidente da CBF desde 2004, na época de Ricardo Teixeira.