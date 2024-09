O futebol vai parar? Até astros já pressionam por greve geral dos jogadores

Nos dias seguintes, o goleiro brasileiro Alisson (Liverpool), o lateral direito Daniel Carvajal (Real Madrid) e o defensor francês Jules Koundé (Barcelona) aproveitaram entrevistas coletivas pré-jogo para criticar o inchaço no número de jogos e aderir ao movimento puxado pelo meia espanhol.

Até mesmo os dois técnicos mais badalados da atualidade, o italiano Carlo Ancelotti (Real) e o catalão Pep Guardiola (City) colocaram-se ao lado dos jogadores e apoiaram a realização de uma possível greve.

Por que agora?

O movimento grevista é uma resposta à reformulação da Liga dos Campeões da Europa e à criação do Super Mundial de Clubes, maiores novidades do calendário do futebol para esta temporada.

Com a ampliação da Champions e a estreia de um novo torneio global organizado pela Fifa, os clubes europeus podem disputar até dez partidas a mais em um ano do que o limite máximo possível até 2023/24.

City e Real, por exemplo, podem alcançar a marca de 79 partidas ao longo da atual temporada, número maior do que qualquer time brasileiro no ano passado — quem mais jogou foi o Fortaleza, com 78 compromissos.