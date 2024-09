Em crise, seleção tem ataque pior até que o da Bolívia nas Eliminatórias

O ataque da seleção brasileira tem três jogadores do Real Madrid, o atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa e clube mais poderoso do planeta. Também conta com opções, convocadas ou não, de Arsenal, Barcelona, Manchester United, Tottenham e outras forças expressivas do primeiro escalão da Europa.

Mesmo assim, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa-2026, o único país pentacampeão mundial conseguiu meter menos bolas nas redes adversárias do que a Bolívia, tradicional saco de pancadas do continente.

Nas oito primeiras rodadas do qualificatório da Conmebol para o Mundial que será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, o Brasil marcou apenas nove gols, um a menos que os bolivianos.