7 estrelas do futebol com salário menor que o de Depay no Corinthians

O "Blog do Rafael Reis" apresenta abaixo sete jogadores de alto nível que ganham menos do que o Corinthians irá pagar a seu novo reforço.

LUIS SUÁREZ

Atacante, uruguaio, 37 anos, Inter Miami (EUA)

Salário anual: 1,4 milhão de euros

Um dos maiores centroavantes do futebol mundial neste século, o ex-Liverpool, Barcelona e Atlético de Madri não se mudou para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, mas sim para curtir uma vida boa em Miami ao lado do seu grande amigo Lionel Messi. E a prova disso é que o salário atual de Suárez é consideravelmente menor do que aquele que ele recebia para jogar no Brasil e defender as cores do Grêmio, no ano passado.

LAMINE YAMAL

Atacante, espanhol, 17 anos, Barcelona (ESP)

Salário anual: 1,7 milhão de euros

Imagem: Alex Caparros/Getty Images

O adolescente foi um dos protagonistas do título espanhol na Eurocopa e chegou a ter uma pré-candidatura ao prêmio de melhor jogador do mundo lançada por jornalistas da Catalunha. Mas, para a sorte do Barcelona, que vive mergulhado em problemas financeiros e com dificuldades para encontrar espaço na folha de pagamentos, Lamine Yamal ainda não precisou renovar contrato e continua com o mesmo salário de quando foi promovido ao time adulto.