Data Fifa tem vitória da pior seleção do mundo, gol histórico de CR7 e mais

Também na quinta, Cristiano Ronaldo fez o segundo gol da vitória por 2 a 1 lusa contra a Croácia. Esse foi o 900º tento em partidas oficiais anotados pelo camisa 7, que já fala abertamente sobre o sonho de chegar ao milésimo gol.

Mas a Data Fifa do astro não terminou por aí. No domingo, CR7 salvou Portugal de um tropeço em casa contra a Escócia. Seu gol de número 901 saiu aos 43 minutos do segundo tempo, resolveu o jogo (outro 2 a 1) e manteve os 100% de aproveitamento dos Tugas na Liga das Nações.

Lesões e mais lesões

A Data Fifa também serviu para dar uma dor de cabeça enorme a alguns dos principais clubes europeus, que iniciam na próxima semana a disputa da nova e reformulada temporada da Champions.

O Paris Saint-Germain viu o meia Vitinha ser cortado da seleção portuguesa após lesão contra a Croácia. Já o Barcelona ainda não sabe em que condições físicas receberá o meia-atacante Dani Olmo depois de uma pancada no joelho em compromisso pela Espanha.

No Arsenal, a preocupação é com o zagueiro Riccardo Calafiori, uma das novidades da recém-encerrada janela de transferências. O italiano machucou a panturrilha na vitória da Itália sobre a França.