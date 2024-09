Sergio Ramos no Brasil? Jogador foi oferecido ao Corinthians e mais 3 times

O zagueiro espanhol, vencedor de uma Copa do Mundo, duas Eurocopas e quatro edições da Liga dos Campeões, tem 38 anos e está desempregado desde o fim do seu contrato com o Sevilla, em junho.

'Sendo oferecido a todo mundo'

De acordo com uma fonte bastante influente no Mercado da Bola, a tentativa de Sergio Ramos de descolar uma equipe para defender aqui no Brasil está longe de ser uma surpresa. Pelo contrário, é até previsível.

Ainda segundo esse profissional, o empresário e irmão do zagueiro, René Ramos, vem oferecendo o jogador "para todo mundo" desde o ano passado, quando ele ainda estava atuando na Espanha.

Os primeiros alvos foram Qatar e Arábia Saudita, que hoje pagam os maiores salários para atletas com esse perfil (veteranos em fim de carreira). Como não houve acerto no Oriente Médio, o passo seguinte foi conversar com clubes brasileiros.

Efeito Depay

A surpreendente contratação do atacante holandês Memphis Depay (ex-Barcelona e Atlético de Madri) pelo Corinthians deve intensificar movimentos como o feito pelos empresários de Sergio Ramos.