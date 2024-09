Vinícius Jr. lidera ranking de mais caros do Super Mundial; veja o top 20

Real e City, aliás, dominam a lista dos jogadores mais valiosos do Super Mundial. Os espanhóis emplacaram sete nomes do seu elenco no top 20, enquanto os comandados de Pep Guardiola colocaram cinco.

E o Brasil?

Além de Vini, somente mais um jogador nascido no Brasil conseguiu entrar na parte de cima do ranking dos mais caros da competição da Fifa. Avaliado em 110 milhões de euros (R$ 688,8 milhões), o atacante Rodrygo, também do Real, divide a nona posição com o argentino Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Flamengo, Fluminense e Palmeiras, os três clubes brasileiros com presença já assegurada no Super Mundial, não contam com atletas tão valorizados assim no cenário internacional... pelo menos, não a esse pronto de entrar no top 20.

O Palmeiras é quem tem o jogador mais caro, o garoto Estêvão, avaliado em 30 milhões de euros (R$ 187,9 milhões). O número um flamenguista é Pedro, que custa 23 milhões de euros (R$ 144 milhões). Já no Flu, ninguém vale mais que os 14 milhões de euros (R$ 87,7 milhões) de Jhon Arias.

Restam dois

Apenas dois dos 32 participantes da edição de estreia do Super Mundial ainda não foram definidos.