Brasileirão cede 40 jogadores na Data Fifa; São Paulo tem mais convocados

Nada menos que 40 jogadores em atividade na primeira divisão do Campeonato Brasileiro irão vestir a camisa de alguma seleção principal nesta Data Fifa.

Além de Guilherme Arana, William, Gerson, Lucas Moura, Estêvão, Pedro e Luiz Henrique, convocados por Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai, válidos pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026, outros 33 atletas de dez nacionalidades diferentes foram chamados por seus países de origem.

Desta vez, ao contrário do que manda a tradição, as seleções sul-americanas não serão as únicas que receberão reforços oriundos do futebol brasileiro. Angola (Bastos), Costa Rica (Joel Campbell) e Irlanda do Norte (Jamal Lewis) também terão jogadores que atuam no país pentacampeão mundial.