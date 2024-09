Eliminatórias: Dorival estreia para salvar pior Brasil da história

A diferença do ciclo atual para o anterior é gritante. Quatro anos atrás, na campanha classificatória para o Qatar-2022, a seleção passou pelas seis primeiras rodadas com 100% de aproveitamento e só foi deixar de vencer uma partida na 10ª vez em que entrou em campo.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Salvo pela Fifa

Sexto colocado nas eliminatórias, o Brasil só não está fora da zona de classificação para o Mundial que será organizado em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México por conta da ampliação no número de seleções participantes (de 32 para 48).

No formato antigo, a seleção mais vitoriosa da história não estaria nesse momento nem mesmo na zona de repescagem.

Mas, com a mudança de regulamento, a América do Sul ganhou mais duas vagas diretas, que ficarão com os donos da quinta e da sexta posição do qualificatório. A equipe que ficar na sétima posição ainda terá uma chance extra contra seleções de outros continentes.

Efeito Dorival

Anunciado em janeiro, depois de a CBF deixar a equipe canarinho durante um ano inteiro nas mãos de interinos (Ramón Menezes e Fernando Diniz), Dorival já fez oito jogos à frente do Brasil.