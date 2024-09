Real é o elenco mais caro do Super Mundial; Fla e Palmeiras superam europeu

No Super Mundial de Clubes da Fifa, os times brasileiros terão de enfrentar elencos que valem até 16 vezes mais que os seus.

De acordo com o "Transfermarkt", site especializado na cobertura do Mercado da Bola, essa é a diferença entre a estimativa de preço do grupo de jogadores do Real Madrid, vencedor da última Liga dos Campeões da Europa, e a do Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores da América.

Ainda segundo a plataforma, o elenco do Real, recheado de astros do porte de Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, tem o maior valor de mercado dentre as 30 equipes já confirmadas no Mundial do próximo ano: 1,34 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões).