Atacante da 3ª divisão da Inglaterra viraliza por ser sósia de Megan Fox

Nascida na Inglaterra, mas de ascendência irlandesa (tanto que defende a seleção do país de origem da sua família), Kirk tem 21 anos e nem vive exclusivamente de futebol.

A atacante, que já trabalhou como hostess e garçonete, é formada em administração, com ênfase em gestão de marketing e varejo, pela Universidade de Loughborough, também na Inglaterra.

Atualmente, dá expediente tanto como jogadora no Peterborough quanto como promotora de eventos em uma empresa do setor. Recentemente, também começou a trabalhar suas redes sociais -conta com quase 40 mil seguidores no Instagram e no X.

Kirk começou a praticar futebol nas categorias de base do Leicester, quando tinha apenas sete anos. Em 2019, teve a chance de estrear pelo time adulto do seu clube de coração, que atualmente disputa a primeira divisão do futebol feminino inglês.

Mas a atacante não conseguiu se firmar no escalão mais alto da modalidade e acabou encontrou no Peterborough uma chance para construir carreira no futebol. Hoje, ela veste a camisa 10 e é a artilheira do time.

Na temporada passada, Kirk teve uma excelente média de um gol por partida (28 bolas nas redes em 28 apresentações). Foi dela também o tento que abriu caminho para a vitória que assegurou o acesso da sua equipe para a terceira divisão.