Relâmpago: Endrick faz 1º gol na Europa antes de Romário, Neymar e Kaká

Depois que as competições de 2024/25 começaram, o camisa 16 passou o tempo todo no banco na Supercopa da Europa (contra o Atalanta) e na primeira rodada da La Liga espanhola (Mallorca).

A oportunidade apareceu no terceiro compromisso oficial do Real na temporada. Endrick substituiu Kylian Mbappé aos 41 minutos do segundo tempo, com os merengues vencendo por 1 a 0.

Ele viu Brahim Díaz anotar o segundo gol merengue e, já nos acréscimos, aos 51 minutos, recebeu passe do marroquino, foi para cima dos marcadores e bateu no canto para colocar seu nome no placar histórico do clube mais vitorioso da história do futebol.

Quanto tempo para fazer o 1º gol na Europa

Rodrygo (Real Madrid/2019): 1 minuto

Ronaldo Fenômeno (PSV Eindhoven/1994): 9 minutos

Endrick (Real Madrid/2024): 10 minutos

Adriano (Inter de Milão/2001): 54 minutos

Romário (PSV Eindhoven/1988): 170 minutos

Rivaldo (La Coruña/1996): 223 minutos

Vinícius Jr. (Real Madrid/2018): 238 minutos

Neymar (Barcelona/2013): 439 minutos

Kaká (Milan/2003): 470 minutos

Ronaldinho Gaúcho (PSG/2001): 492 minutos