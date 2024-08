De Gabigol a Ganso: 7 brasileiros que não deixaram saudades na Europa

GABIGOL

Inter de Milão (ITA): 2016/17

Benfica (POR): 2017/18

Artilheiro de duas edições do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, além de um dos maiores responsáveis pelo protagonismo alcançado pelo Flamengo na última década, Gabriel Barbosa deve agradecer aos céus por ter tido a oportunidade de reconstruir sua carreira no país pentacampeão mundial. Afinal, os meses que passou na Europa foram catastróficos. No período de um ano e meio em que vestiu as camisas da Inter de Milão e do Benfica, o atacante ficou em campo durante apenas 347 minutos, menos de quatro partidas inteiras, foi criticado por não se dedicar aos treinamentos e viu o apelido de Gabigol ser seriamente questionado. Foi preciso um empréstimo ao Santos (e depois ao Flamengo, onde está até hoje) para que o jogador colocasse novamente a carreira no lugar.

PAULINHO

Bayer Leverkusen (ALE): 2018 a 2022

Imagem: GettyImages

Artilheiro do Brasileirão no ano passado, o astro do Atlético-MG era tratado como um jogador de potencial semelhante ao de Vinícius Jr. quando ambos estavam na base. Por isso, a venda de Paulinho para o futebol europeu assim que ele completou 18 anos foi algo bastante natural. Só que lá no Velho Continente, a trajetória do garoto revelado pelo Vasco se distanciou bastante do caminho construído pelo hoje camisa 7 do Real Madrid. Enquanto Vini virou um "world class", Paulinho mal conseguiu sair do banco no Bayer Leverkusen. Depois de míseras 79 partidas disputadas ao longo de cinco anos e meio, os alemães aceitaram liberar Paulinho para retornar ao Brasil e reconstruir sua carreira por aqui.

PEDRO

Fiorentina (ITA): 2019