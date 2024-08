Com futuro incerto na Arábia, Talisca vira opção para clubes brasileiros

Apesar de ainda não ter sido apresentada nenhuma proposta concreta pelo meia-atacante ao clube dono dos seus direitos econômicos, é inegável que o jogador tem mercado farto aqui no Brasil.

Em janelas anteriores, Talisca foi procurado por pelo menos três clubes brasileiros (Bahia, Corinthians e Flamengo). Mas voltar ao seu país de origem não era economicamente interessante para ele.

Na Arábia, o meia-atacante ganha anualmente 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,1 milhões por mês). Esse salário está completamente fora da realidade do futebol brasileiro. No entanto, existe a expectativa de o Al-Nassr arcar com parte desse rendimento no caso de um empréstimo.

Futebol não falta

Apesar de ser a primeira opção de dispensa do Al-Nassr para abrir espaço à chegada de novos reforços estrangeiros, Talisca sempre mostrou bom rendimento com a camisa da equipe saudita.

Em três anos no Oriente Médio, o brasileiro já soma 70 gols e tem uma ótima média de 0,79 tento por partida disputada, a mais alta de toda sua carreira.