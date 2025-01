Dá pra voltar? Na Europa, elite ignora 'perfil Neymar' e aposta em jovens

A volta de Neymar ao Santos é vista por parte do entorno do jogador como uma etapa de transição. A ideia seria recuperar a forma física e a felicidade no clube da Vila Belmiro, para depois voltar ao futebol europeu, onde ele jogou entre 2013 e 2023 por Barcelona e PSG.

Só que, entre o sonho e a realidade, existem os fatos: há pelo menos uma década, os principais clubes europeus têm evitado contratar jogadores acima de 30 anos. A situação piora para quem tem um amplo histórico de lesões, o que é o caso do camisa 10 brasileiro, que completará o 33º aniversário no dia 5 de fevereiro.

Lamine Yamal comemora após marcar para o Barcelona contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

No Barcelona, o "sonho impossível" de Neymar, o projeto de futuro tem nome e sobrenome: Lamine Yamal. O ponta já é destaque do clube e campeão europeu pela seleção. A boa temporada de Raphinha é vista como uma grata surpresa, Robert Lewandowski ajuda com gols e experiência, mas a aposta da próxima década é no jovem de 17 anos.