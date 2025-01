Sonho impossível: dinheiro e renovação afastaram Neymar de volta ao Barça

Nos últimos dias, o nome de Neymar foi comentado nos bastidores do clube catalão, inclusive em conversas privadas do presidente Joan Laporta. Mas a avaliação do Barcelona é que o momento do retorno do brasileiro já passou.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, descartou a volta de Neymar ao clube Imagem: Soccrates Images/Getty Images

Segundo fontes do clube, a hora no Barcelona agora é de apostar em jogadores jovens, deixando as contratações para posições estratégicas, em que o clube seja deficiente. Além disso, as lesões do brasileiro nos últimos anos jogam contra.

A secretária técnica da equipe catalã considera que o ataque — com Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal como titulares — está bem servido. Os números confirmam: o time tem o melhor ataque da Liga Espanhola (59 gols marcados) e da Champions (26).

Esforço financeiro

Além da questão técnica e da estratégia do clube, uma possível contratação de Neymar esbarraria no péssimo momento financeiro da entidade.