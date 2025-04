Osasuna x Girona: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - La Liga

Como chega o Girona

O Girona está na 15ª colocação, com 34 pontos em 30 jogos. A equipe venceu apenas uma das últimas seis partidas, com três empates e duas derrotas. Fora de casa, o desempenho é preocupante, com apenas uma vitória nos últimos nove jogos.​

Confronto direto entre equipes

Historicamente, Girona leva vantagem recente. Nos últimos cinco confrontos, venceu três vezes, enquanto Osasuna triunfou uma vez. Um empate marcou outro duelo.

Osasuna x Girona: Escalações prováveis

⚽ Osasuna: Sergio Herrera, Abel Bretones, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Flavien-Enzo Boyomos, Jesus Areso, Aimar Oroz, Lucas Torró, Jon Moncayola, Ante Budimir, Rubén García