Brasileiros pelo mundo: estrelas se metem em polêmicas, e zagueiros brilham

Mbappé e Vini Jr: disputa por quem é o cobrador de pênaltis deve se acirrar Imagem: Jose Breton/Getty

Depois do jogo, o técnico Carlo Ancelotti deixou em aberto a questão sobre quem vai cobrar os próximos pênaltis, já que Kylian Mbappé também costuma treinar cobranças e está na briga pela artilharia do campeonato. "É algo que vamos ver", disse o italiano.

Em Barcelona, foi Raphinha quem acabou no centro das atenções — e não por um gol ou assistência como tem acontecido ao longo da temporada. O camisa 11 azul e grená entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 contra o Bétis e até criou boas chances para da a vitória à equipe; mas foi outra cena que ficou marcada.

Ao final do jogo, o brasileiro estava indignado com um dos auxiliares do árbitro Gil Manzano, que o teria mandado "calar a boca" durante uma discussão na lateral. Depois do apito final, o atacante foi discutir com o árbitro e o auxiliar, e jogadores do Barcelona tentaram acalmá-lo para evitar uma possível expulsão.

Após os esforços dos companheiros em campo, até mesmo o técnico Hansi Flick e o goleiro Marc-Andre Ter Stegen, que está machucado e nem estava relacionado para o jogo, tentaram fazer Raphinha ficar mais tranquilo, mas a reação foi oposta: o brasileiro acabou ficando ainda mais nervoso e chegou a empurrar ambos.

Zagueiro brasileiro Marquinhos chegou a dez títulos da Ligue 1 Imagem: Getty Images

Zagueiros em alta

Se os atacantes não tiveram seu melhor fim de semana, os zagueiros brasileiros viveram uma rodada especial. A começar pela Espanha: Natan, ex-Flamengo, foi um dos destaques do bom empate do Bétis em Montjuic.