Inspirado em Vini e Rodrygo, Endrick supera início de ambos no Real Madrid

Rodrygo também é visto como exemplo, sobretudo por causa do foco no trabalho. A disciplina do ex-santista no dia a dia é observada como modelo a ser seguido por Endrick. A capacidade de esquivar-se de polêmicas também causa admiração.

Em comum, os três brasileiros têm o fato de terem chegado jovens ao Real Madrid e desafio de entender os processos do clube enquanto esperam pelas oportunidades. Vini, por exemplo, demorou e sofreu, mas conseguiu sair de jogador questionado para ganhador do prêmio The Best, da Fifa, em 2024.

Neste sábado, às 11h15 (horário de Brasília), o Real Madrid volta a campo contra o Valencia, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

As chances de que Endrick comece no time titular são pequenas, já que Vini Jr., Rodrygo e Mbappé — o trio de ataque — está à disposição de Carlo Ancelotti. Só que Endrick vem mostrando, gol após gol, que tem merecido as chances que lhe são dadas. A Copa do Rei que o diga.