Stuttgart x Werder Bremen: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Bundesliga

No entanto, a defesa do Bremen, com 53 golos sofridos, pode ser um ponto vulnerável a explorar pela equipa da casa. A jogar diante do seu público, o Stuttgart tentará impor o ritmo desde cedo, mas o Bremen já mostrou ser perigoso fora de casa, o que torna este confronto imprevisível.

Como chega o Stuttgart

O Stuttgart vem motivado após vtórias contra o RB Leipzig e contra o Bochum. Com destaque para o ataque equilibrado e uma defesa que precisa de maior consistência, principalmente nos minutos finais.

Como chega o Werder Bremen

Werder Bremen chega embalado após vencer o Eintracht Frankfurt. A equipe demonstra solidez na defesa, mas precisa melhorar a eficiência ofensiva fora de casa.

Confronto direto entre equipes

Nos últimos cinco confrontos diretos, o equilíbrio reinou. Ambos os times conquistaram vitórias e empates, mostrando que este é um duelo imprevisível.