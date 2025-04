Radar do Mundial: rivais de brasileiros têm semana decisiva para temporada

O PSG chega com moral: além de ter eliminado o favorito Liverpool, nas oitavas de final, a equipe francesa sagrou-se campeã da Ligue 1 no fim de semana. A vitória por 1 a 0 sobre o Angers sacramentou a 13ª conquista nacional com 6 rodadas de antecedência — e sem derrotas até agora.

Na quarta, o time comandado por Luis Enrique recebe o Aston Villa, às 16h (horário de Brasília).

No mesmo dia e horário, o Borussia Dortmund visita o Barcelona. No fim de semana, o time alemão goleou o Freiburg por 4 a 1, fora de casa, pela Bundesliga, pulando para a oitava posição. No duelo da Champions, o time de Niko Kovac é considerado azarão.

Mamelodi Sundowns venceu o jogo de ida contra o Espérance Imagem: Divulgação/Mamelodi Sundowns

Na África, duelo de rivais

Se na Champions League da Uefa os rivais dos brasileiros seguem caminhos paralelos, no torneio dos campeões africanos há um confronto direto: Mamelodi Sundowns, rival do Fluminense, e Espérance — adversário do Flamengo na estreia do Mundial — lutam por uma vaga na semifinal.