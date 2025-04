Raphinha volta ao Barcelona e revive duelo com argentinos após goleada

No campo do Metropolitano, o camisa 11 terá pela frente mais uma vez o lateral Nahuel Molina, o meio-campista Rodrigo de Paul, o atacante Julián Álvarez e o polivalente Giuliano Simeone, todos presentes no massacre do Monumental. Ángel Correa, que também participou da goleada, está suspenso por uma expulsão em duelo pela Liga Espanhola.

A influência argentina no elenco colchonero vai além: o técnico é Diego Simeone, que durante anos foi o símbolo da milonga da seleção argentina dentro de campo. No elenco, há ainda o goleiro Juan Musso, que costuma ser titular nos jogos da Copa.

Para Raphinha, além do reencontro com os argentinos, a partida marcará o retorno ao Barcelona após toda a turbulência causada pelas declarações a Romário. Desde que voltou da Data Fifa, ele ainda não entrou em campo.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Valencia: já são 27 pelo clube na temporada Imagem: Quality Sport Images/Getty Images

Contra o Osasuna, na quinta-feira (27), o brasileiro nem foi relacionado, por causa da longa viagem de volta após os compromissos com a seleção. No domingo (30), ele ficou no banco contra o Girona, mas não entrou em campo. O Barcelona venceu as duas partidas, por 3 a 0 e 4 a 1.

"Ele está totalmente preparado para o jogo contra o Atlético", disse o treinador Hansi Flick ao ser questionado sobre a participação de Raphinha no duelo desta quarta-feira. Durante a semana, o camisa 11 treinou com uma proteção na mão direita.