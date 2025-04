Dérbi em Barueri, Flamengo contra o Grêmio. Informações e palpites do PVC

CURIOSIDADE - Carlos Alberto Parreira era o técnico do Bragantino no primeiro encontro entre os dois clubes em Bragança Paulista. Vitória do Bragantino por 3 x 0. No ano anterior, o primeiro jogo geral, no Caio Martins, em Niterói.

RETROSPECTO - Desde que o Botafogo retornou à Série A, o Bragantino não consegue vencê-lo. São cinco vitórias do Botafogo e um empate.

PALPITE - Botafogo

ARBITRAGEM - Ânderson Daronco (RS); Maíra Mastella Moreira (RS), Daniella Coutinho Pinto (RS)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Daniel Nobre Bins (RS)

JUVENTUDE x CEARÁ