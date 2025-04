Zagueiro com nome de atacante brilha na Alemanha como volante e lateral

Tuta (centro), então zagueiro do São Paulo, comemora o título da Copinha Imagem: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Propostas do Brasil

A reta final da temporada do Frankfurt também deve ser importante para Tuta. Ele tem contrato até julho de 2026 e, nos próximos meses, deve ter uma sinalização do clube — seja para assinar um novo acordo, ou para começar a procurar novos ares.

Nos últimos meses, as sondagens do futebol brasileiro aumentaram: Palmeiras e Botafogo entraram em contato, mas o negócio não andou. Embora esteja adaptado à Alemanha e ao futebol do país, Tuta não fecha as portas.

"Depende de alguns fatores. Tem o lado pessoal, que é muito importante. E, no lado profissional, dependeria do projeto, do que o clube poderia proporcionar. Então, acaba sendo uma construção natural. Mas meu momento agora é de pensar 100% no Frankfurt e nessa reta final da temporada", concluiu.