Erros recentes e briga de Mbappé podem mudar status de Vini no Real Madrid

Os dois erros de Vini coincidem com o crescimento de Kylian Mbappé na temporada e a briga do francês pela artilharia do Campeonato Espanhol com Robert Lewandowski: o atacante do Real Madrid tem 22 gols marcados, três a menos que o polonês do Barcelona.

Mbappé comemora gol de pênalti do Real Madrid contra o Leganés pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol Imagem: Thomas Coex/AFP

Na temporada de estreia pela equipe da capital espanhola, Mbappé já bateu oito pênaltis: acertou seis e errou dois. A estatística não arranca suspiros, mas a forma recente do camisa 9 é superior à de Vini: ele acertou os últimos três, contra Las Palmas, Valladolid e Leganés, sempre na Liga Espanhola.

Nos bastidores do clube, comenta-se que Mbappé tem encarado a disputa pela artilharia com muita seriedade, porque ser o goleador do campeonato espanhol poderia ser uma marca positiva na temporada, mesmo que o clube termine sem conquistas coletivas.

Nas últimas dez temporadas de La Liga, apenas dois jogadores foram artilheiros pelo Real Madrid: Cristiano Ronaldo (2014-15) e Karim Benzema (2021-22). Bater mais pênaltis ajudariam no duelo com Lewandowski.

Por enquanto, Ancelotti faz mistério. "Vamos ver", disse, quando perguntado sobre uma possível mudança na hierarquia.