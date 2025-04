Vítima de acidente no Rio Hudson era neta de presidente histórico do Barça

Mercè Camprubí, uma das seis vítimas da queda de um helicóptero no Rio Hudson, em Nova York, na quinta-feira (10), era integrante de uma das famílias mais importantes da história do FC Barcelona.

A executiva morreu no acidente, junto de seu marido, Agustín Escobar e dos três filhos do casal, 11, 5 e 4 anos, além do piloto da aeronave.

O avô de Mercè, Agustí Montal i Costa, foi presidente do Barcelona entre 1969 e 1977. Ele foi o principal responsável pela divulgação do lema "Més que un club" ("Mais que um clube") que até hoje acompanha a equipe catalã. O dirigente também é apontado como incentivador do uso do idioma catalão pelo clube, mesmo com as restrições impostas pela ditadura franquista.