Parou no tempo? Seleção brasileira ignora tendências do futebol mundial

O que dá pra dizer hoje, com um olhar para o cenário internacional, é que a seleção brasileira está isolada e ignora as principais tendências do futebol mundial. Seja por arrogância, por ignorância ou por desinteresse, a equipe pentacampeã mundial parou no tempo.

A lista de evidências é longa, mas vamos a algumas delas:

Marquinhos se lamenta durante jogo entre Argentina e Brasil nas Eliminatórias Imagem: JUAN MABROMATA/AFP

1) O esquema tático engessado

A Itália, que canonizou o 4-4-2 durante décadas, enfrentou a Alemanha com três zagueiros; a Holanda, terra dos pontas, encarou a Espanha com Frimpong (um lateral/ala) e Gakpo (um meia) abertos pelos lados, num 4-5-1. A Argentina, campeã do mundo, povoou o meio-campo com cinco jogadores diante do Brasil.

Os três exemplos são desta Data Fifa e mostram que mudar o esquema tático de acordo com as circunstâncias, as peças disponíveis e o adversário é uma virtude: é repertório, não falta de rumo.