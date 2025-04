Real precisa de virada que nunca conseguiu na Champions para manter 'pacto'

Nos anos seguintes, o Barcelona acabou protagonizando duas outras viradas, mas em ambas do lado perdedor. Em 2018 venceu a Roma por 4 a 1 no Camp Nou, mas levou 3 a 0 no Olímpico e foi eliminado pela regra do gol fora de casa, abolida na temporada 2021-22.

No ano seguinte, 2019, o Barcelona fez 3 a 0 sobre o Liverpool na Catalunha, mas levou 4 a 0 em Anfield. O time de Jurgen Klopp, que saiu quase morto do Camp Nou, marchou rumo ao título daquela temporada após a virada.

Além dos três exemplos envolvendo o Barcelona, há apenas mais um confronto em que uma diferença de três ou mais gols na ida não serviu para classificar uma equipe: o duelo entre Milan e Deportivo La Coruña, nas quartas de final de 2003/04. Depois de vencer por 4 a 1 em casa, o Milan levou 4 a 0 na Galícia.

Apesar de nunca ter alcançado uma virada após derrota tão imponente no jogo de ida, o Real Madrid tem histórico de recuperar-se de situações em que foi dado como morto na Champions, e não é preciso ir muito longe.

Na temporada 2021-22, os merengues perdiam a semifinal para o Manchester City por 1 a 0 no Bernabéu (5 a 3 no placar agregado) aos 45min do segundo tempo do jogo da volta. Mas marcou três vezes nos acréscimos — duas com Rodrygo, uma com Benzema — para levar a vantagem de 6 a 5 na soma dos marcadores e ir à decisão. Na final, vitória sobre o Liverpool e o 14º título.

Em 2023-24, o caminho da 15ª taça também teve vestígios do "pacto": aos 43min do segundo tempo do jogo de volta da semifinal, o Real Madrid precisava de dois gols para superar o Bayern de Munique. O atacante Joselu marcou aos 43min e aos 46min, virou o jogo e levou o time à decisão.