Novo pesadelo? Itália terá Haaland pela frente para voltar à Copa do Mundo

Nas Eliminatórias para a Rússia, a Itália caiu no grupo da Espanha. Fez uma campanha que poderia classificá-la em outro grupo, mas acabou em segundo lugar, atrás dos espanhois. Na repescagem, perdeu por 1 a 0 fora de casa e empatou sem gols no San Siro, em Milão. Foi a primeira ausência italiana em um Mundial desde 1958.

Apesar do desastre, a seleção italiana se reergueu e conquistou a Eurocopa, em 2021, com direito a eliminar a Espanha nas semifinais e passar pela Inglaterra em Wembley na final — em ambos os casos, nas disputas de pênaltis.

Só que, meses depois, o desastre voltou a bater à porta. Nas Eliminatórias para o Qatar-2022, os italianos ficaram novamente em segundo do grupo, atrás da Suíça. Na última rodada, bastava vencer a já desclassificada Irlanda do Norte, mas o duelo terminou 0 a 0. Na repescagem, novo drama: derrota por 1 a 0 para Macedônia do Norte, com um gol aos 47min da segunda etapa — num duelo em que os italianos chutaram 37 vezes a gol, contra 4 do rival.

O desastre duplo acaba provocando estatísticas surreais. Duas delas: última vez que a Itália disputou uma Copa foi no Brasil, em 2014; e o último duelo em um mata-mata de Mundial foi na final de 2006, quando venceu a França nos pênaltis e sagrou-se tetracampeã.

Alemanha cai em grupo fácil

Vencedora do confronto das quartas de final da Liga das Nações, a Alemanha foi premiada com um caminho mais tranquilo: aterrissou no Grupo A das Eliminatórias, com Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo.