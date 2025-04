Radar do Mundial: como estão os rivais dos clubes brasileiros na 1ª fase

O destaque do time é o meio-campo, com os incansáveis Enzo Fernández e Moisés Caicedo, além do goleador e "gelado" Cole Palmer, artilheiro do time na temporada com 14 gols.

Jogadores do Espérance antes da partida contra o Mamelodi Sundowns, pela Champions africana Imagem: Divulgação/Esperance

Espérance

Atual vice-campeão africano, o Espérance disputa ponto a ponto o título da Ligue 1 da Tunísia. Após 25 rodadas e a cinco do fim, o clube de Tunes lidera a competição com 53 pontos, mesmo número do Monastir; o Club Africain vem logo atrás, com 52.

Maior campeão tunisiano da história, com 33 títulos nacionais, o Espérance estreou com derrota nas quartas de final da Champions africana — perdeu por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, nesta terça, no jogo de ida.

A equipe acaba de trocar de treinador: o romeno Laurentiu Reghecamp foi demitido após dois empates na liga nacional e deu lugar a Maher Kanzari. O destaque do time é o atacante argelino Youcef Belaili. Aos 33 anos, ele vive uma das melhores fases da carreira e foi convocado pela seleção para a Data Fifa de março.