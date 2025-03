Brasileiros pelo mundo: estrelas da seleção ganham descanso após goleada

Sem Vini e Rodrygo no time titular, Mbappé foi o destaque do Real Madrid Imagem: Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images

No sábado, Carlo Ancelotti também tinha a ideia de deixar Rodrygo e Vini Jr. descansarem, após a longa viagem pós-Eliminatórias. Mas o duelo contra o Leganés acabou se complicando e a dupla entrou aos 17min do segundo tempo, com o placar em 2 a 2. Deu certo: em uma falta sofrida por Rodrygo, Mbappé fez o terceiro do Real Madrid. Endrick não entrou em campo.

Na França, descanso duplo

Quem também descansou foi o zagueiro Marquinhos, capitão da seleção brasileira no duelo do Monumental. O defensor assistiu do banco de reservas à goleada do PSG sobre o Saint-Èttiene, por 6 a 1, fora de casa. Lucas Beraldo, que não estava convocado na última lista de Dorival, foi titular.

Até mesmo quem não entrou em campo contra a Argentina teve folga. O lateral Vanderson, reserva de Wesley no duelo em Buenos Aires, não entrou em campo na vitória do Monaco (2 a 1) sobre o Nice.

Murillo, do Nottingham Forest, jogou pelas quartas da Copa da Inglaterra Imagem: Divulgação

Calendário inglês ajuda

Os jogadores de equipes ingleses foram beneficiados pelo calendário: por causa das quartas de final da Copa da Inglaterra, não houve rodada da Premier League, o que significou folga para Matheus Cunha e André, do Wolverhampton, e Joelinton, do Newcastle.