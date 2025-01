Neymar x Rivaldo: dupla brilhou no Barcelona, mas quem jogou mais no clube?

Neymar e Rivaldo ganharam espaço na mídia nos últimos dias por causa de uma improvável rivalidade.

O debate começou com uma declaração do camisa 10 do Al-Hilal. Em entrevista ao programa "De Cara com o Cara", comandado por Romário, Neymar disse que ficaria com a vaga de Rivaldo na Copa de 2002.

A história escalou depois que Rivaldo rebateu a declaração em suas redes sociais. E o que era para ser uma brincadeira numa entrevista virou um debate nacional. Discutir Neymar x Rivaldo virou quase uma obrigação para quem gosta de futebol.