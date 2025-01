Se ficar livre agora, Neymar vai entrar na pauta do Flamengo

"Pode acontecer [de fazer uma oferta]", revelou uma fonte do clube carioca.

Ainda no Brasil, o Santos alimenta há anos a possibilidade repatriar o atacante. Conta, inclusive, com o amor público do próprio, que já declarou diversas vezes a vontade de regressar à Vila Belmiro.

Pesa a favor do Flamengo, no entanto, o desejo de Neymar de disputar o Mundial de Clubes de 2025 - o time carioca está no Grupo D, com Chelsea, León e Esperánce. É uma das principais metas do craque, juntamente, claro, com a Copa do Mundo de 2026.

Neste momento, o camisa 10 tem contrato com o Al-Hilal por apenas mais seis meses (até junho deste ano). O cenário de rescisão na Arábia Saudita agrada aos dois lados, mas, até agora, ninguém deu o primeiro passo.

Se ficar livre nos próximos dias, Neymar, hoje com 32 anos, também tem muito mercado nos Estados Unidos. As portas do Inter Miami estão abertas pelos amigos Lionel Messi e Luis Suárez, enquanto o Chicago Fire surgiu recentemente como forte interessado.