Com Calleri lesionado, São Paulo vai buscar centroavante na próxima janela

O atacante de 18 anos subiu para os profissionais após a conquista da Copinha. A torcida são-paulina, que deposita muitas expectativas nele, tem visto outras promessas ganharem mais espaço, como Matheus Alves e Lucas Ferreira.

O Ryan é um menino que vem crescendo numa posição que é diferente. A posição do Ryan é muito mais complexa do que a posição do Alves e do Ferreira. Centroavante é muito difícil porque se ele entrar e não fizer gols, ele começa a perder confiança e começa a ser cobrado, é diferente de um meia-atacante ou de um atacante de lado. Então a gente tem muito cuidado com o Ryan, que é uma joia nossa e, com a contusão do Calleri, nós temos ele e o André Silva.

Carlos Belmonte

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar todas as semanas no canal do UOL Esporte no YouTube.