Belmonte não impõe dívida do São Paulo ao futebol: 'Cumprimos 92% da meta'

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, explicou que a lesão de Pablo Maia na temporada passada atrapalhou o fluxo de caixa, já que havia expectativa de que o volante fosse vendido por altos valores.

O São Paulo é um clube de futebol, então para cumprir o orçamento, tem que ter uma venda grande de atletas, sempre foi assim. Em um ano em que não tenha venda, não é possível cumprir o orçamento com todos os gastos que a instituição tem, principalmente com juros de dívida.

Carlos Belmonte ao Zona Mista do Hernan

Desde que entramos, cumprimos 92% do que estava previsto em orçamento para venda de atletas. Só que no último ano não conseguimos cumprir, porque teve a contusão do Pablo Maia, então ficaram lá R$ 80 milhões. Dos R$ 287 milhões do ano passado, R$ 80 milhões são do futebol.

Carlos Belmonte

Sendo assim, Belmonte não culpabiliza e afirma que o departamento de futebol tricolor não é "gastão".

O diretor acredita que o principal problema do déficit do São Paulo é a dívida já existente quando Julio Casares assumiu a presidência, que gera juros prejudiciais para o clube.