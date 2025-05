Botafogo sonha com volta de Almada, mas vê negócio como complexo

De olho em reforços para o Super Mundial de Clubes, o Botafogo sonha com o retorno do meia argentino Thiago Almada, campeão pelo clube do Brasileirão e Libertadores em 2024 e atualmente no Lyon-FRA.

A intenção de trazer Almada para a disputa do torneio é antiga. John Textor fez contato com o estafe do jogador nas últimas semanas para discutir a possibilidade, mas trata-se de um negócio difícil de ser concretizado.

A tendência é que o meia permaneça em solo europeu, mesmo que não seja atuando pelo Lyon, que deverá negociar algumas peças para equalizar as dívidas. Almada teve bons números e deve rumar para outro clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL.