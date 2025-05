Pedro Raul detalha amizade desde a infância com Léo Ortiz: 'Irmão da vida'

Atualmente no Flamengo, Léo Ortiz é acompanhado de longe pelo atacante do Ceará. A amizade entre ambos é tamanha que Pedro acredita estarem empatados no confronto direto das vezes que se enfrentaram.

A gente se fala sempre, ele está lá no Flamengo agora e eu acompanho ele desde criança, a gente cresceu junto. É um irmão da vida e da bola, então eu fico muito feliz por ele, por tudo que está alcançando porque ele merece.

Pedro Raul

