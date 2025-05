Vasco luta contra o tempo para renovar com o goleiro Léo Jardim; entenda

Na figura do presidente Pedrinho, o Vasco vem desde o ano passado tentando renovar com Léo Jardim. O dirigente teve diversas reuniões com o estafe do goleiro, mas ainda não obteve sucesso. O arqueiro está relacionado para a partida desta terça-feira (13) contra o Lanús, pela Sul-Americana.

Fernando Diniz, que fará sua estreia hoje, afirmou nos bastidores que o goleiro é peça-chave no futuro do clube e quer a sua permanência. Ele se tornou uma das referências do elenco do Vasco, o que o levou à seleção brasileira no início de 2024.