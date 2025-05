Quase R$ 130 milhões por ano: o novo salário de Vini Jr. no Real Madrid

A partir da próxima temporada (2025/26), Vini Jr. vai ser dono do maior salário do elenco do Real Madrid. Vão ser 20 milhões de euros (quase R$ 130 milhões, na cotação atual) por ano na conta do craque brasileiro.

Conforme o blog revelou com exclusividade no dia 5 de maio, o camisa 7 merengue acertou há semanas um novo contrato válido até 2030 - o anterior tinha duração até 2027. Ou seja, por mais três temporadas.

O anúncio oficial da renovação está prevista para ocorrer apenas em junho. Apesar da atualização no valor salarial, o multa rescisória, por sua vez, vai ser mantida em 1 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões).