Neymar e Al-Hilal querem rescisão, mas ninguém deu ainda o primeiro passo

"Não está fácil. O Neymar vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de topo mundial, mas a verdade é que fisicamente não tem sido possível acompanhar a equipe", declarou JJ, nesta quinta-feira, depois da goleada por 9 a 0 em cima do Al-Fateh, pela Liga, confirmando a informação exclusiva revelada no UOL Esporte no último dia 7 de janeiro.

Convicto, o técnico português jogou há dias a decisão da saída prematura do camisa 10 nas mãos dos dirigentes do clube e, sobretudo, do Fundo Soberano Saudita, que, enquanto aguardam uma posição oficial do brasileiro, já trabalham nos bastidores a chegada bombástica do egípcio Mohamed Salah para a próxima temporada.

Antes de procurar os sauditas para discutir efetivamente a rescisão, possivelmente "amigável", Neymar, por sua vez, está tentando desenhar o melhor destino para jogar em 2025, especialmente de olho na Copa do Mundo de 2026.

O Santos, em princípio, é o seu único desejo no Brasil, apesar do carinho nutrido pelo Flamengo nos últimos anos. Já nos Estados Unidos, onde têm as portas abertas para voltar a fazer parceria com o Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami, o Chicago Fire recentemente surgiu como forte interessado. Houve, sim, uma consulta nos bastidores para entender os valores e o projeto.

Em apenas duas temporadas no Al-Hilal, Neymar, hoje com 32 anos, fez apenas sete jogos oficiais, um gol e duas assistências.