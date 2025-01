Al-Hilal mantém ideia de não inscrever Neymar na Liga saudita

O Al-Hilal continua com a ideia de não inscrever Neymar na Liga saudita. Também por opção técnica, Jorge Jesus preferiu deixar o atacante fora da lista de inscritos para a Copa do Rei saudita, cuja eliminação aconteceu nesta terça-feira (7), na semifinal, diante do Al-Ittihad, na disputa de penalidades máximas.

Recuperado da grave lesão no joelho esquerdo (ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco), o craque brasileiro não conseguiu convencer o técnico português nas últimas semanas a ganhar mais espaço no elenco do time de Riade.

Para contar com Neymar na Liga, Jesus seria obrigado a retirar da lista de inscritos um dos oitos estrangeiros acima de 23 anos do elenco principal. Neste momento, todos são importantes e têm dado mais garantias no dia a dia.