Títulos antes do dinheiro: por que Raphinha resiste a propostas da Arábia

As conversas para uma possível renovação de contrato de Raphinha com o Barcelona devem esquentar nos próximos dias, ao final da temporada europeia. O clube catalão quer valorizar o vínculo com o jogador, que atualmente vai até junho de 2027.

Na janela passada, o Barcelona até cogitou negociar o atleta, mas esbarrou em uma questão técnica: não conseguiu contratar o ponta Nico Williams, do Athletic Club, que seria um possível substituto para o brasileiro. A saída de Raphinha sem um substituto de alto nível enfraqueceria o elenco, e uma possível saída foi descartada.

Entre junho e agosto do ano passado, pelo menos dois intermediários levaram o nome de Raphinha ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. As negociações não andaram porque o jogador preferiu ficar no Barcelona, onde quer transformar-se em ídolo. Raphinha chegou a enviar um emissário para se encontrar com os sauditas e falar que ele não tinha interesse em sair do Barcelona.

Eleito melhor em campo na vitória de 4 a 3 do Barcelona sobre o Real Madrid, no último fim de semana, o atacante chegou a 33 gols e 24 assistências na temporada, superando Mohamed Salah em contribuições para gol nas principais ligas europeias.