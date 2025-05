São Paulo monta projeto para herói da Liberta e conversa por renovação

O São Paulo trabalha para garantir a renovação de contrato com jovem atacante Lucca, de 17 anos, que fez sua estreia no profissional no empate diante do Libertad e marcou o gol que classificou o Tricolor com antecedência para as oitavas da Libertadores.

As primeiras tratativas entre São Paulo e o estafe do jovem já ocorreram, e o time paulista espera avançar na questão nos próximos dias. Lucca, que tem seu primeiro contrato profissional válido apenas até o meio de 2026, completará 18 anos em menos de um mês.

Pela joia de Cotia, o time do Morumbis prepara um projeto de futuro e projeção dentro do elenco. O tricolor não quer correr riscos e visa valorizar o contrato com o atacante, que já está no radar de clubes europeus.