Barcelona e Tottenham começam a travar disputa por Vanderson

Dos principais destaques do Monaco, Vanderson é alvo cada vez maior de disputa nos bastidores entre Barcelona e Tottenham. Ambos, inclusive, já avisaram que estão dispostos a abrir negociações ao término da atual temporada.

Espanhóis e ingleses, na verdade, têm interesse há meses no jovem lateral-direito, mas somente agora intensificaram as novas abordagens. O clube francês sonha com uma venda superior a 35 milhões de euros (R$ 223 milhões).

O jogador tem hoje preferência pela Barça, que, por sua vez, provavelmente vai depender de autorização da La Liga para contratar na próxima temporada. Pode vir a ser então um obstáculo.